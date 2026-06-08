Айхан Аббасов: "Мы полностью изменим состав"

Главный тренер сборной Азербайджана Айхан Аббасов заявил, что стартовый состав команды на товарищеский матч с Сан-Марино будет полностью обновлен.

Как сообщает İdman.Biz, об этом наставник национальной команды рассказал на пресс-конференции в венгерском Сомбатхее.

"Мы полностью изменим состав. В стартовом составе выйдут Шахруддин Магомедалиев, Джалал Гусейнов, Рахиль Мамедов, Рахман Дашдамиров, Теллур Муталлимов, Руфат Аббасов, Сабухи Абдуллазаде, Эмин Махмудов, Айхан Гусейнов, Рустам Ахмедзаде и Ренат Дадашов", - заявил Аббасов.

Специалист отметил, что подготовка к матчу проходит по плану, хотя болезнь Рахима Садыхова и Эльвина Бадалова внесла определенные коррективы в тренировочный процесс.

Также Аббасов признал наличие проблем в атаке и подчеркнул, что футболистам необходимо чаще получать игровую практику в своих клубах.

"Они лучшие футболисты страны и должны реализовывать свои моменты. Если игрок хочет хорошо выступать за сборную, ему недостаточно выходить на поле в клубе на семь-восемь минут", - подчеркнул главный тренер.

Наставник сборной также прокомментировал исключение из состава Абдуллы Хайбулаева и Антона Кривоцюка, назвав это непростым решением, но отметив, что оно касается только текущего сбора.

Матч между сборными Азербайджана и Сан-Марино состоится 9 июня на стадионе "Халадаш" в Сомбатхее и начнется в 22:00 по бакинскому времени.