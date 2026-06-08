Вусал Искендерли: "Верим, что победим Сан-Марино"

Полузащитник сборной Азербайджана Вусал Искендерли прокомментировал поражение национальной команды в товарищеском матче против Мальты.

Футболист извинился перед болельщиками за результат встречи, завершившейся со счетом 0:2.

"Что тут можно сказать болельщикам? От имени всей команды хочу попросить прощения за поражение. Когда надеваешь форму сборной, не имеет значения, кто является соперником. Сильный он или слабый - ты представляешь главную команду страны и должен действовать соответствующим образом. Даже тренироваться нужно с этим пониманием", - приводит слова Искендерли futbolinfo.az.

31-летний полузащитник признался, что неудача в матче с Мальтой негативно сказалась на настроении команды.

"Конечно, поражение в предыдущей игре оставило неприятный осадок. Но мы сделаем выводы из своих ошибок. Невозможно, чтобы такое поражение не повлияло на футболистов. На самом деле мы провели хороший матч, создали немало моментов. Однако проиграть при таком сценарии всегда болезненно. Даже если это товарищеская встреча, поражение в форме сборной воспринимается тяжело", - отметил он.

Искендерли также выразил уверенность, что национальная команда сможет добиться положительного результата в предстоящем матче против Сан-Марино.

"Мы сделаем все возможное, чтобы добиться хорошего результата. Нужно извлечь уроки из своих ошибок. Мы должны стать лучше. Верим, что сможем победить в этом матче", - подчеркнул полузащитник.

Напомним, что следующий товарищеский матч сборная Азербайджана проведет против команды Сан-Марино.