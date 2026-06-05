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Мехрибан Алиева поздравила сборную Азербайджана с победой на чемпионате Европы - ФОТО

Национальная сборная
Новости
5 Июня 2026 15:56
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Мехрибан Алиева поздравила сборную Азербайджана с победой на чемпионате Европы

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила сборную Азербайджана по мини-футболу с победой на чемпионате Европы.

Как сообщает İdman.Biz, соответствующая публикация размещена на официальной странице Первого вице-президента в Instagram.

"Поздравляю сборную Азербайджана по мини-футболу, ставшую победителем чемпионата Европы, желаю всем членам нашей национальной сборной крепкого здоровья, сил, энергии, новых побед и достижений!" - говорится в публикации.

Теймур Тушиев
İdman.Biz
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