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Давуд Керими назвал главную причину успехов сборной Азербайджана

Национальная сборная
Новости
5 Июня 2026 17:07
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Давуд Керими назвал главную причину успехов сборной Азербайджана

Бывший вратарь сборной Азербайджана по мини-футболу Давуд Керими связал последние успехи национальной команды с работой главного тренера Эльшада Гулиева.

"Всегда благодарю наше государство, Федерацию мини-футбола Азербайджана и болельщиков, которые поддерживают национальную команду", - цитирует Керими АЗЕРТАДЖ.

По словам ветерана, именно Гулиев является одним из главных факторов успеха сборной.

"Говорю ему спасибо. В последние годы он действительно создал в сборной состав, который заставил говорить о себе весь мир. Игроки также оправдывают его доверие. В результате мы дважды стали чемпионами Европы и один раз чемпионами мира. Я ожидал от команды такого успеха, потому что результаты последних лет повысили доверие к сборной", - отметил он.

Керими также вспомнил победу на чемпионате Европы 2022 года в словацком Кошице.

"Помню, на том турнире перед нами ставили задачу выйти из группы. Но мы прибавляли от матча к матчу и выиграли кубок. Когда мы отправлялись на тот турнир, у нас не было достаточно информации о соперниках. Сейчас все изменилось. Теперь национальная команда едет на каждый турнир в статусе фаворита. Это показывает, как сборная развивалась за эти годы", - заявил бывший голкипер.

Он также подчеркнул, что мини-футбол в последние годы становится все более популярным.

"Сейчас такие страны, как Испания, Португалия и Англия, тоже вкладываются в мини-футбол. Этот вид спорта находится в развитии", - добавил Керими.

Напомним, что сборная Азербайджана стала чемпионом Европы, победив Украину в финале со счетом 2:0.

İdman.Biz
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