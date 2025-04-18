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Ирина Зарецка: "Я прошла большой путь ради возвращения"

Каратэ
Новости
18 Апреля 2025 08:54
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Ирина Зарецка: "Я прошла большой путь ради возвращения"

«Я очень рада своему возвращению. Прошла очень большой путь, чтобы оказаться здесь».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявила каратистка сборной Азербайжана Ирина Зарецка (68 кг) накануне старта премьер-лиги в Каире (Египет).

Трехкратная чемпионка мира, вернувшаяся на татами после декретного отпуска, полна сил и энергии вновь показать свое мастерство.

«Я долго тренировалась для того, чтобы набрать форму, показать, что все еще нахожусь в этом спорте и никуда не уходила. Я следую девизу: «Каратэ в моей жизни». В жизни происходят изменения, теперь я мама замечательного малыша, но каратэ все равно остается частью меня. И я рада вновь почувствовать соревновательный драйв», - заявила Зарецка в интервью каналу Всемирной федерации каратэ.

İdman.biz

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