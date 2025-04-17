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Мир каратэ ждет возвращения Зарецки: все внимание на Каир

Каратэ
Новости
17 Апреля 2025 12:45
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Мир каратэ ждет возвращения Зарецки: все внимание на Каир

Стартующий завтра в Каире этап премьер-лиги по каратэ будет интересен, прежде всего, возвращением в большой спорт Ирины Зарецки (68 кг). Собственно, трехкратная чемпионка мира никуда и не уходила, взяв паузу в связи с рождением ребенка. И теперь возвращается, чтобы вновь доказать свой класс.

Как передает İdman.biz, ее последним на данным момент стартом был победный чемпионат мира в Будапеште в октябре 2023 года. Тот успех помог ей установить феноменальное достижение. Ведь каратистка сборной Азербайджана на протяжении трех мундиалей подряд остается непобедимой. И в Венгрии она в очередной раз подтвердила свое мастерство, победив в финале швейцарку Елену Гуиричи.

Ирина является одной из самых стабильных каратисток. Неспроста за время отсутствия никто не смог обогнать ее в рейтинге. Зарецка по-прежнему является номером один и главным претендентов на победу на любом соревновании.

Каратистка возвращается, имея в активе богатый послужной список. Например, в 2023-м до победы на ЧМ она поднималась на пьедестал почета шесть раз. Вслед за бронзой на этапе премьер-лиги в Каире Ирина стала второй на чемпионате Европы в Гвадалахаре, а затем последовала победа на очередном турнире премьер-лиги в Рабате. Далее на очереди были Евроигры в Кракове, также ознаменовавшиеся триумфом Зарецки. Причем, двойным, так как она стала первой спортсменкой, отличившийся на всех трех Евроиграх. Затем каратистка завоевала бронзу на этапе премьер-лиги в Фукуоке, а после поставила победную точку во всей серии, выиграв в Дублине.

Весь мир каратэ с нетерпением ждет ее возвращения, а в период декретного отпуска спортсменка успокоила болельщиков, заявив о том, что завершать карьеру не собирается.В дальнейшем она даже выступила с интересным обращением к Всемирной федерации каратэ (WKF). Она задалась вопросом, есть ли на аренах проведения соревнований комнаты для детей: «Серьезно, я начала подготовку к новому сезону. Но у меня есть вопрос ко Всемирной федерации каратэ. Получим ли мы комнату для детей на арене?»

Если говорить о турнирных задачах, то Зарецку в этом году также ждут Всемирные Игры в Ченду, которые состоятся 7-17 августа. Ну а главным стартом сезона будет чемпионат мира 27-30 ноября в Каире. Поэтому нынешний выезд в столицу Египта это еще и возможность провести разведку боем перед мундиалем.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

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