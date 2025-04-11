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Зарецка сохраняет лидерство в мировом рейтинге

Каратэ
Новости
11 Апреля 2025 10:36
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Зарецка сохраняет лидерство в мировом рейтинге

Трехкратная чемпионка мира по каратэ Ирина Зарецка сохраняет лидерство в мировом рейтинге.

Как передает İdman.biz, спортсменка сборной Азербайджана, выступающая в весе до 68 кг, несмотря на свое временное отсутствие на международной арене по причине декретного отпуска, идет на первом месте в табели о рангах. На ее счету 6990 очков.

Последним стартом Зарецки на данный момент был победный ЧМ в октябре 2023 года. В данный момент она готовится к премьер-лиге, которая состоится 18-20 апреля в Каире.

İdman.biz

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