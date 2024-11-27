В Нахчыване прекратила свою деятельность еще одна федерация

Федерация каратэ-до Нахчыванской Автономной Республики прекратила свою деятельность.
Как сообщает İdman.biz со ссылкой на APA, федерация прекратила свою деятельность и была распущена.
В то же время в автономной республике было создано представительство Федерации каратэ Азербайджана. Главой представительства назначен Нариман Гулиев.
Отметим, что Федерация каратэ-до Нахчыванской Автономной Республики была создана 15 марта 2002 года.
26 ноября прекратила свою деятельность и Федерация шахмат Нахчыванской Автономной Республики.
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