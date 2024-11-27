В Нахчыване прекратила свою деятельность еще одна федерация

Федерация каратэ-до Нахчыванской Автономной Республики прекратила свою деятельность.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на APA, федерация прекратила свою деятельность и была распущена.

В то же время в автономной республике было создано представительство Федерации каратэ Азербайджана. Главой представительства назначен Нариман Гулиев.

Отметим, что Федерация каратэ-до Нахчыванской Автономной Республики была создана 15 марта 2002 года.

26 ноября прекратила свою деятельность и Федерация шахмат Нахчыванской Автономной Республики.

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