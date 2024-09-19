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Ирина Зарецка: "Я пока не объявляла об окончании карьеры"

Каратэ
Новости
19 Сентября 2024 09:27
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Ирина Зарецка: "Я пока не объявляла об окончании карьеры"

Трехкратная чемпионка мира по каратэ Ирина Зарецка рассказала о том, насколько изменилась ее жизнь после рождения дочери, а также о своей дальнейшей карьере.

Как передает İdman.biz, серебряный призер Олимпиады в Токио, победительница Евроигр, являющаяся многолетним лидером сборной Азербайджана, ответила на вопросы портала karate.project.

- Как изменилась жизнь чемпионки мира после рождения ребенка?

После расслабленного периода беременности - пришли насыщенные будни. Это такие приятные заботы, наполненные огромной кучей эмоций. Да, не все легко дается, однако меня тоже не так просто сломать.

Из нового - появилась привычка бодрствовать и чувствовать себя супер бодрой.

- Вы лично кого больше хотели, мальчика или девочку?

- Я почему-то всегда представляла себя мамой мальчика, потому что в моем окружении у всех были ребята, однако как узнали, что будет девочка – переобулась сразу в своих предпочтениях. Могу сказать одно: Мия – именно такая, какой я ее представляла. и я самая счастливая, что у меня такая милая и крутая девочка

- Скучаете по тренировочному процессу, не дает ли Мия времени расслабиться?

- Не буду делать громких заявлений, однако я уже была на первой тренировке после декретной паузы. У Мии лучшие бабушки и дедушки, которые хотят с ней проводить время 24/7, поэтому найти время на зал не проблема.

- Какие планы на каратэ в будущем? Атлет, тренер? Больше ли не связываете себя со спортом?

- Я пока не объявляла об окончании карьеры, возможно, сейчас после рождения ребенка откроется новое дыхание. А может и нет. Увидим (улыбается)

- Скучаете по украинке Ирине Зарецка украинке?

- Я бы последний вопрос сформулировала больше таким образом, ведь я по-прежнему остаюсь украинкой, только не в большом спорте. И я могу сказать только то, что женская сборная Украины составе первых номеров мирового рейтинга, а именно Анжелики Терлюги, Аниты Серегиной и Ирины Зарецка – могла бы быть мировым топом минимум лет так десять.

İdman.biz

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