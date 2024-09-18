Мировое каратэ завершило сезон рейтинговых турниров

Всемирная федерация каратэ завершила проведение ежегодных турниров серии «Каrate 1» с участием ведущих спортсменов планеты.

Как передает İdman.biz соревнование Серии А в Зальцбурге (Австрия) в минувший уик-энд стало последним, на котором участники могли пополнить свою рейтинговую копилку.

В серию ««Каrate 1» входят также соревнования премьер-лиги, последний эта которой завершился еще в мае в Касабланке (Марокко).

Столько ранее завершение рейтинговых стартов связано с насыщенным осенним календарем. В частности, 9-13 октября в Венеции (Италия) состоится чемпионат мира среди кадетов и юниоров, а 22-24 ноября Памплона (Испания) примет командный Кубок мира.

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