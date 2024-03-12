Каратистов ждет премьер-лига в Анталье

15-17 марта в Анталье состоится второй турнир премьер-лиги по каратэ.

Как сообщает İdman.biz, команда Азербайджана будет представлена восемью спортсменами. В Турцию отправятся Аминага Гулиев, Фарид Савадов (оба 60 кг), Турал Агаларзаде (67 кг), Тургут Гасанов (84 кг), Фидан Теймурова (50 кг), Медина Садыхова (55 кг), Рената Арабли (61 кг), а также Роман Гейдаров в зачете по ката.

Отметим, что премьер-лига является этапом отбора на чемпионат мира, который пройдет в следующем году в Каире.

На первом турнире в Париже бронзу завоевала Фидан Теймурова (50 кг).

Ниджат Закиев

İdman.biz