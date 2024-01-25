Азербайджан против каратистов из шестидесяти стран в Париже

Всемирная федерация каратэ (WKF) представила предварительную статистику первого в этом году турнира премьер-лиги, который пройдет 26-28 января в Париже с участием команды Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz, в нем выступят 376 спортсменов из 61-й страны. Причем, количество участников в категориях будет лимитированным - по 32 в каждом весе.

По количественному составу команд впереди Франция и Италия, зарегистрировавшие по 34 каратиста. Япония привезла 25 спортсменов, а Турция - 23.

На соревновании выступят 11 действующих обладателей титула «Grand Winner» и восемь чемпионов мира.

Азербайджан будет представлен в Париже семью спортсменами. На татами выйдут победитель Евроигр Турал Агаларзаде (67 кг), а также Аминага Гулиев, Фарид Савадов (оба 60 кг), Тургут Гасанов (84 кг), Асиман Гурбанлы (+84 кг), Фидан Теймурова (50 кг) и Медина Садыхова (55 кг).

Отметим, что с этого года премьер-лига будет носить статус отборочного турнира на чемпионат мира.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz