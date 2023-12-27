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Ирина Зарецка: "Я точно знала, что никому не намерена уступать первое место"

Каратэ
Интервью
27 Декабря 2023 09:24
Ирина Зарецка: "Я точно знала, что никому не намерена уступать первое место"

Каратистка Ирина Зарецка добилась в этом году феноменального результата, в третий раз подряд завоевав титул чемпионки мира. На гала-вечере Министерства молодежи и спорта она вошла в тройку лучших спортсменок уходящего года и любезно согласилась ответить на вопросы İdman.biz.

- Ирина, можно сказать, что к третьему мировому титулу вы шли два года, начав путь после своей второй победы на мундиале-2021. Миссия выполнена?

Что я могу сказать? Была проделана большая работа, несмотря на все имевшиеся трудности. Я точно знала, каким должен быть план подготовки, как и то, что я никому не намерена уступать первое место. Ведь последние пять лет я возглавляю мировой рейтинг, благодаря тому, что на всех соревнованиях удается побеждать или же, как минимум, подниматься на пьедестал.

- Многие называли финальную встречу в Будапеште против Елены Гуичи гранд-финалом, учитывая вашу с ней острую конкуренцию. А как вы подходили к бою?

- Это был решающий поединок, который расставил все точки над «i» в нашем противостоянии. Мы с ней встречались в финалах всех этапов премьер-лиги, чемпионате Европы, Евроиграх. И счет до последнего момента у нас был равный - 3:3. Но, победив в Будапеште, я вышла вперед. У нас шла борьба за первое место в рейтинге, Гуиричи хотела меня обойти и все для этого делала. Но я должна была доказать свой класс и оставить корону у себя. В этом смысле ЧМ прошел напряженно.

- Наверное, тот факт, что чемпионат мира проходит раз в два года, делает победу еще более желанной и ценной?

- Именно! К тому же не все лидерам доводится побеждать на мундиале. Они могут завоевывать первые места на турнирах, а на ЧМ могут сдать нервы. Как это произошло с Гуиричи. Она хорошо выступает, но я знаю как себя настраивать на финал чемпионата. И когда вижу, что соперница сдает, то я ее «съедаю». Так было и сейчас.

- То есть, включаете режим киллера или хищника?

- Я просто видела, как швейцарка нервничала. Естественно, я тоже волнуюсь, но знаю, как это не показывать и забирать уверенность у соперницы.

- Похоже, следующий сезон будет не такой насыщенный, как нынешний. Каковы планы?

- Соревнования будут продолжаться около полугода, он включит премьер-лигу и чемпионат Европы. Посмотрим, как будут обстоять дела в федерации. Насколько часто и куда я буду выезжать. Сейчас я немного отдыхала, но могу сказать с уверенностью, что буду готовится и на 2025-й год. На правах чемпионки мира я получила лицензию на Всемирные Игры, а также и на ЧМ. После Будапешта меняется формат мундиаля, на который теперь участникам надо отбираться. Так что 2025-й будет для меня вновь ударным.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

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