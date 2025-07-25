Состоится экзамен на получение поясов

Второго августа в Баку состоится официальный экзамен на получение поясов, организованный Федерацией дзюдо Азербайджана (ACF).

Как сообщает İdman.biz, экзамен, который пройдет в Центре подготовки национальных сборных (административное здание ACF), открыт для всех старше семи лет, кто занимается дзюдо .

Выбор поясов будет проводиться в соответствии с возрастом. Кандидатам, успешно сдавшим экзамен, ACF вручит соответствующий пояс и сертификат.

Отметим, что экзамен на получение поясов необходим для оценки и официального признания уровня профессионализма спортсмена, а также для участия в престижных внутренних соревнованиях в будущем.

İdman.biz