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Азербайджанские дзюдоисты с восемью медалями выиграли командный зачет

Дзюдо
Новости
25 Июля 2025 20:39
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Азербайджанские дзюдоисты с восемью медалями выиграли командный зачет

На XVIII Европейском молодежном летнем олимпийском фестивале (EYOF-2025) азербайджанские дзюдоисты завершили индивидуальные соревнования с 8 медалями, сообщает İdman.biz.

В весовой категории свыше 90 кг Субхан Ахундов в поединке за третье место одержал победу над представителем Чехии Мелихаром Шкодой, заработав очко ваза-ари и завоевав бронзу.

В общей сложности сборная Азербайджана выиграла три золотые, две серебряные и три бронзовые награды, став первой в командном зачете дзюдо на фестивале.

İdman.biz

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