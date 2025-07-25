В Баку стартовали международные тренинги под эгидой Европейского союза дзюдо - ФОТО

В Баку начались международные тренинги, организованные Европейским союзом дзюдо.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на пресс-службу Федерации дзюдо, первые занятия проходят в Абшеронском олимпийском спортивном комплексе под руководством известного сербского специалиста Александра Куколя.

В технической сессии приняли участие тренеры национальной сборной Славко Текич и Котаро Сасаки, а также азербайджанские эксперты Орхан Сафарав, Асиман Аллахвердиев и Рафик Наджафов. Учебные мероприятия продлятся три дня, собрав свыше 400 юных дзюдоистов из 14 стран.

Отмечается, что с завтрашнего дня Азербайджан примет Европейский турнир надежд по дзюдо.

İdman.biz