Эльджан Гаджиев: "Я был не совсем готов"

"Я не был готов к соревнованию полностью". Об этом İdman.biz заявил серебряный призер Всемирной Универсиады Эльджан Гаджиев (90 кг).

Азербайджанский дзюдоист прокомментировал свое выступление на мультифоруме в Рейнско-Рурском регионе Германии. "За последнее время было много соревнований. Как вы знаете, на чемпионате мира в Будапеште я завоевал бронзовую награду. Приятно, что без медали не остался и на Универсиаде".

Он подчеркнул, что ранее не встречался со своим соперником по финалу Юнг-Хун Кимом. "Мы с корейцем боролись на сборах, но до того в официальных схватках не встречались. Постараюсь взять у него реванш в следующий раз".

Также Эльджан добавил, что впереди коллектив ждет турнир смешанных команд в рамках Универсиады, который состоится уже завтра.

Заки Фейзуллаев

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