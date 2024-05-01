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В V "Кубке Рагуфа Оруджева" приняли участие 13 команд - ФОТО

Дзюдо
Новости
1 Мая 2024 22:57
В V "Кубке Рагуфа Оруджева" приняли участие 13 команд - ФОТО

В Бакинском Дворце спорта прошел V международный турнир по дзюдо «Кубок Рагуфа Оруджева».

Как сообщает İdman.biz, за медали боролись 13 команд дзюдоистов до 20 лет.

Турнир посвящен памяти всех шехидов, отдавших свою жизнь за свободу нашей земли и суверенитет нашего государства, на примере шехида апрельских боев 2016 года, легендарного разведчика, подполковника Рагуфа Оруджова. Помимо Азербайджана, в международном турнире соревновались Турция, Туркменистан, Венгрия, Грузия и отдельные нейтральные спортсмены.

В финале турнира встретились команды «Эдельвейс» (Индивидуальные нейтральные спортсмены) и «Клуб Дзюдо 2012» (Азербайджан). Азербайджанские дзюдоисты победили и были награждены кубками и золотыми медалями. Спортивный клуб «Атилла» (Азербайджан) и команды Венгрии завоевали бронзовые медали.

İdman.biz

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