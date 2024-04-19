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Хидаят Гейдаров возглавил список участников чемпионата Европы

Дзюдо
Новости
19 Апреля 2024 16:37
Хидаят Гейдаров возглавил список участников чемпионата Европы

Хидаят Гейдаров (73 кг) возгляет список дзюдоистов с наиболее высоким рейтингом на чемпионате Европы, который пройдет 25-27 апреля в Загребе.

Как передает İdman.biz, азербайджанский спортсмен имеет наиболее высокие показатели среди атлетов всех весовых категорий. Его имя идет под первым номером в реестре, а далее располагаются Илия Суламанидзе (100 кг, Грузия) и Инал Тасоев (+100 кг, Нейтральный статус).

Отметим, что Гейдаров, являющийся лидером мирового рейтинга, выступит в Загребе в статусе трехкратного чемпиона континента и рассчитывает побороться за очередной титул.

İdman.biz

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