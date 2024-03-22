22 Марта 2024
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Юные дзюдоисты на турнире в Германии

Дзюдо
Новости
22 Марта 2024 21:45
Юные дзюдоисты на турнире в Германии

Завтра в Германии стартует международный кубок Тюрингии среди юношей и девушек.

Как сообщает İdman.biz, юношеская сборная Азербайджана по дзюдо проверит свои силы на соревнованиях.

Нашу команду на турнире будут представлять 15 дзюдоистов в 6 весовых категориях. Возглавит команду главный тренер Эльнур Исмайлов.

40 кг
Хадиджа Абдуллаева

44 кг
Лейла Алекперова
Нармин Мамедли

48 кг
Нурана Гаджизаде
Диана Эльдарова
Конуль Эйвазли
Нармин Халилзаде

52 кг
Вусала Гаджиева
Айсун Мамедова
Алия Рустамова
Самая Юсифли

57 кг
Айтен Вердиева
Нилгуль Рзаев

63 кг
Мелек Байрамлы
Фидан Джалилли

İdman.biz

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