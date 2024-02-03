Зелим Цкаев вышел в финал "Большого шлема"

Азербайджанский дзюдоист Зелим Цкаев (81 кг) вышел в полуфинал турнира «Большого шлема» в Париже.

Как сообщает İdman.biz, в 1/8 финала он нанес поражение Нугзари Таталашвили (ОАЭ), а в четвертьфинале выиграл у Тимура Арбузова (Нейтральный статус).

В полуфинале Цкаев встретится с Франсуа Готье-Драпе (Канада).

В свою очередь, Рашид Мамедалиев (73 кг) уступил в 1/8 финала Акил Гжакову (Косово).

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14:36

В Париже продолжается турнир «Большого шлема» по дзюдо.

Как сообщает İdman.biz, сегодня на татами вышли четыре азербайджанских дзюдоиста.

73 кг

Рашид Мамедалиев одержал победу над Кьяртаном Хрейдорссоном (Исландия) и Чингизхана Сагыналиевым (Кыргызстан). Он вышел в 1/8 финала. Ибрагим Алиев уступил Игорю Вандтке (Германия).

81 кг

Саид Моллаи одолел Алана Абрахамяна (Уругвай), но затем проиграл Доминику Ресселу (Германия).

Зелим Цкаев выиграл у Хусни Таобани (Коморские острова) и Жоао Фернандо (Португалия), выйдя в 1/8 финала.

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13:31

Азербайджанские дзюдоисты провели первые схватки во второй день турнира «Большого шлема» в Парижа.

Как сообщает İdman.biz, сегодня на татами вышли четыре азербайджанских дзюдоиста.

73 кг

Рашид Мамедалиев одержал победу над Кьяртаном Хрейдорссоном (Исландия). Ибрагим Алиев поборется с Игорем Вандтке (Германия).

81 кг

Саид Моллаи одолел Алана Абрахамяна (Уругвай).

Зелим Цкаев выиграл у Хусни Таобани (Коморские острова).

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09:34

В Париже набирает обороты турнир «Большого шлема» по дзюдо.

Как сообщает İdman.biz, во второй день соревнований на татами выйдут четыре азербайджанских дзюдоиста.

73 кг

Рашид Мамедалиев встретится с Кьяртаном Хрейдпрссоном (Исландия). Ибрагим Алиев поборется с Игорем Вандтке (Германия).

81 кг

Саид Моллаи будет противостоять Алану Абрахамяну (Уругвай).

Зелим Цкаев проэкзаменует Хусни Таобани (Коморские острова).

После первого дня турнира в активе нашей команды нет завоеванных наград.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz