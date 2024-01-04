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"Хидаят Гейдаров привносит блеск и азарт на татами"

Дзюдо
Новости
4 Января 2024 09:29
"Хидаят Гейдаров привносит блеск и азарт на татами"

"Хидаят Гейдаров привносит блеск и азарт татами и является источником вдохновения для следующего поколения".

Как сообщает İdman.biz, так охарактеризовал азербайджанского дзюдоиста сайт Международной федерации (IJF).

Первую статью в новом году портал посвятил лидерам мирового рейтинга, отметив Гейдарова, доминирующего в весе до 73 кг. "Суперзвезда Азербайджана Хидаят Гейдаров занимает ведущую позицию в рейтинге и удерживает ее уже несколько месяцев. Ему не удалось завоевать медаль на чемпионате мира в прошлом году, но он стал чемпионом Европы, победителем турнира "Большого шлема" в Токио, а также в родном Баку. Хидаята любят местные болельщики, а также те, кто является поклонником захватывающего дзюдо во всем мире", - подчеркивает IJF.

Также портал отметил ближайших конкурентов Хидаята. "За азербайджанцем, являющимся первым сеянным, идут японец Соичи Хашимото, Муроджон Юлдашев из Узбекистана и герой Грузии Лаша Шавдатуашвили. Это довольно неплохой состав, особенно если учесть, что, заглянув чуть дальше в список, мы находим действующего чемпиона мира Нильса Стампа, золотого мальчика из Италии Мануэля Ломбардо и олимпийских медалистов Даниэля Каргнина и Цогбатара Ценд-Очира", - сообщает IJF.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

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