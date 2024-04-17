НХЛ не видела такого 33 года!

"Вашингтон" вышел в плей-офф с разницей "-37"

Впрочем, в истории лиги были случаи гораздо хуже.

"Вашингтон" сделал это — несмотря на все проблемы и сомнения, "Кэпиталз" будут участвовать в погоне за Кубком Стэнли! Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", в ключевой момент сезона "столичные" выдали трёхматчевую победную серию, последовательно обыграв "Тампу", "Бостон" и "Филадельфию", которая также претендовала на выход в плей-офф, и забронировали за собой второе место в зоне уайлд-кард на Востоке.

При этом команда, возглавляемая тренером-новичком Спенсером Карбери, буквально выгрызала себе место в числе соискателей главного трофея НХЛ — дело не только в том, что вместе с "Вашингтоном" на последнюю путёвку претендовали ещё несколько команд, но и во многих проблемах, которые свалились на команду по ходу сезона — потери Никласа Бекстрёма и Евгения Кузнецова, регресс первого номера команды Дарси Кемпера, дедлайн, проведённый в режиме "продавца". Всё говорило о том, что "Кэпиталз" не попадут в плей-офф, однако чудо, если хотите, всё-таки произошло.

"Столичные" идут дальше вопреки всему — команда установила антирекорд XXI века по разнице заброшенных и пропущенных шайб для вышедшего в плей-офф клуба. В сумме за 82 матча "Кэпс" "не выиграли" ни одного периода — в первых периодах отрицательная разница составляет 15 шайб (64:79), во вторых — пять (80:85), в третьих — 14 (68:82). И даже в овертаймах "Вашингтон" ушёл в "минус" на три шайбы — 8:11.

В целом участие в плей-офф команды с отрицательной разницей голов — далеко не новость: кроме "Кэпиталз", в этой регулярке "похвастаться" таким могут и "Айлендерс", а в XXI веке всего было 25 таких случаев — примерно по одному за сезон. Но такого крупного "минуса" в НХЛ не видели уже очень давно — предыдущий антирекорд принадлежал "Флориде", которая в 2012 году заскочила в розыгрыш Кубка Стэнли с "-24" (и даже едва не прошла первый раунд), а "Вашингтон" умудрился оказаться в числе 16 лучших с "-37"!

В предыдущий раз команда с худшим результатом попадала в плей-офф аж 33 года назад — в 1991 году "Хартфорд Уэйлерс", чей наследник с 1997 года базируется в Роли и носит название "Каролина Харрикейнз", обеспечил себе участие в постсезоне с разницей "-38"! При этом по очкам "киты" не попали в восьмёрку лучших команд конференции, заняв только девятое место, но смогли принять участие в борьбе за Кубок Стэнли благодаря тому, что оказались на четвёртом месте в своём дивизионе — никаких уайлд-кард формат плей-офф тогда не предполагал, и в гонку за титулом вступали четыре лучшие команды от каждого дивизиона.

В том году "Хартфорд", главными звёздами которого были нынешние генеральные менеджеры "Анахайма" и "Сиэтла" соответственно Пэт Вербик и Рон Фрэнсис (а после его обмена в "Питтсбург" незадолго до конца сезона — пришедший вместо него из "пингвинов" Джон Каллен), участвовал в плей-офф в предпоследний раз в своей истории и вылетел по итогам первого раунда, проиграв "Бостону" в шести матчах. Посмотрим, какая участь ждёт "Вашингтон", которому предстоит сразиться с обладателями Президентского кубка из "Рейнджерс".

К слову, ни "Уэйлерс", ни "Кэпиталз" и близко не дотягивают до абсолютного антирекорда и даже не попадают в топ-10 — по сравнению с командами из списка ниже у них с разницей ещё не всё так плохо.

№ Клуб Сезон Заброшено шайб Пропущено шайб Разница

1 "Виннипег Джетс" 1985/1986 295 372 -77

2 "Торонто Мэйпл Лифс" 1985/1986 311 386 -75

3 "Лос-Анджелес Кингз" 1968/1969 185 260 -75

4 "Ванкувер Кэнакс" 1978/1979 217 291 -74

5 "Окленд Силз" 1969/1970 169 243 -74

6 "Торонто Мэйпл Лифс" 1987/1988 273 345 -72

7 "Ванкувер Кэнакс" 1990/1991 243 315 -72

8 "Миннесота Норт Старз" 1976/1977 240 310 -70

9 "Чикаго Блэкхоукс" 1976/1977 240 298 -58

10 "Питтсбург Пингвинз" 1969/1970 182 238 -56

Впрочем, трём из этих команд такая отвратительная статистика не помешала пройти во второй раунд — "Торонто" образца сезона-1985/1986, "Лос-Анджелес" и "Питтсбург" смогли преодолеть первый этап плей-офф, однако каждый клуб выбывал уже на следующей стадии. Получится ли у "Вашингтона" хотя бы повторить такой результат? С учётом силы соперника, конечно, верится с трудом. Однако тем и прекрасен плей-офф, что сенсаций в нём хватает — возможно, мы всё-таки увидим и ещё одну?

İdman.biz