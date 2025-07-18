Сестры в "Проекте молодых судей"

Сестры Ляман и Айдан Гамидовы, судьи Высшей лиги Азербайджана по гандболу, примут участие в Универсиаде, которая пройдёт в городе Ковилья (Португалия).

Как сообщает İdman.biz, в соревнованиях, организованных в рамках «Проекта молодых судей» Европейской федерации гандбола, в четырех группах будут соревноваться 24 команды.

Помимо судейства матчей, наши рефери сдадут экзамены по правилам игры, физической подготовке и английскому языку на организованном семинаре, а также примут участие в практических занятиях по организации матчей.

Отметим, что Ляман и Айдан Гамидовы судили на Открытом чемпионате Европы в Гётеборге (Швеция) в прошлом году.

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