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Определились соперники азербайджанских команд в Кубке Европы

Гандбол
Новости
15 Июля 2025 15:29
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Определились соперники азербайджанских команд в Кубке Европы

Определились соперники азербайджанских команд, которые примут участие в Кубке Европы по гандболу.

Как сообщает İdman.biz, в женском турнире чемпион Азербайджана «Азерйол» во втором квалификационном раунде встретится с австрийской командой «Унион Корнойбург».

Бронзовый призёр чемпионата страны «Кюр» сыграет с португальским «Сан-Педру-ду-Сул». Первые матчи второго раунда пройдут 27-28 сентября, а ответные - 4-5 октября.

В мужском турнире по гандболу чемпион Азербайджана «Кюр» встретится с победителем пары «Балатондюред» (Венгрия) - «Бейкоз» (Турция).

Другой наш представитель в турнире, «Баку», встретится с северомакедонским клубом «Орхид». Обе команды начнут свои соревнования со второго квалификационного раунда. Первые матчи этого этапа запланированы на 11-12 октября, ответные - на 18–19 октября.

İdman.biz

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