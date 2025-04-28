28 Апреля 2025
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Программа бакинского Кубка Европы определена

Гимнастика
Новости
28 Апреля 2025 17:15
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Программа бакинского Кубка Европы определена

Обнародована программа Кубка Европы по художественной гимнастике, который пройдет 1-4 мая в Баку.

Как передает İdman.biz, как и в прошлом году, оно пройдет по интересным правилам. По итогам квалификации многоборья 16 гимнасток, которые попадут в финал абсолютного первенства, проведут так называемый Cross Battles - раунды на выбывание.

Согласно положению, грация, занявшая первое место в квалификации, в 1/8 финала встретится с участницей, вошедшей в финал с 16-го места, вторая гимнастка - с 15-й и так далее. Причем, каждая участница исполнит лишь один вид и так вплоть до финала.

В Кубке Европы примут участие гимнастки из 23-х стран.

Если говорить о программе соревнований, то 1 мая состоится квалификация среди сеньорок, которые выступят с обручем, а на следующий день они выступят с мячом и лентой. Также 2 мая свои программы покажут команды по групповым упражнениям.

3 мая состоится Cross Battles среди индивидуалок и групп, а 4 мая пройдут финалы у юниорок.

İdman.biz

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