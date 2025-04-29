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EG о Кубке Европы в Баку: "С нетерпением ждем впечатляющих выступлений"

Гимнастика
Новости
29 Апреля 2025 10:29
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EG о Кубке Европы в Баку: "С нетерпением ждем впечатляющих выступлений"

1-4 мая в Баку пройдет Кубок Европы по художественной гимнастике.

Как передает İdman.biz, он соберет 175 спортсменок из 25-ти стран.

Европейская гимнастика (EG) поделилась ожиданиями от турнира.

«Мы с нетерпением ждем впечатляющих выступлений олимпийской медалистки Софии Раффаэли и другой итальянки Тары Драгаш, украинок Таисии Онофрийчук и Полины Карики, израильтянок Даниэлы Муниц и Лиан Роны, венгерок Фанни Пигницки и Ханны Панны Визнер, бывшей юниорки из Румынии Амалии Лики, болгарки Дары Малиновой и многих других. Хозяек турнира будут представлять Захра Джафарова и Говхар Ибрагимова.

В групповых соревнованиях Азербайджан сразится с олимпийскими чемпионами 2020 года Болгарией, а также Эстонией, Грузией, бронзовыми призерами Олимпийских игр 2024 года Италией и Украиной в захватывающей битве.

Для взрослых и групп захватывающие Cross Battles определят призеров многоборья. Во встречах один на один гимнастки преодолеют несколько этапов в борьбе за первое место. Это сопровождается существенными призовыми: победитель индивидуальных Cross Battles получает 6000 евро, серебряный призер зарабатывает 4000 евро, а бронзовый призер 2500 евро. Победившая группа получит 10000 евро. Серебряные призеры получат 6000 евро, а бронзовые - 4000 евро», - отмечает сайт EG.

İdman.biz

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