Онофрийчук вернется в Баку в статусе лидера Кубка мира

Украинская гимнастка Таисия Онофрийчук приедет на Кубок Европы в Баку в статусе лидера общего зачета Кубка мира.

Как передает İdman.biz, она занимает первое место в серии в многоборье, имея в активе 95 баллов. Они сложились из победы на этапе в Софии, а также серебра, завоеванного Онофрийчук на Кубке мира в Баку в абсолютном первенстве.

На втором месте находится узбечка Тахмина Икромова (90 баллов), в первую тройку замыкает болгарка Стилиана Николова (85).

Что касается отдельных видов, то Онофрийчук также лидирует в общем зачете серии в упражнении с обручем. Олимпийская чемпионка из Германии Дарья Варфоломеев на первом месте с булавами и лентой, а Алина Харнасько (AIN) впереди в композиции с мячом.

Отметим, что Кубок Европы пройдет в Баку 1-4 мая.



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