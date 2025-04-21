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Специальная награда в Люксембурге для чемпиона Европы - ФОТО

Гимнастика
Новости
21 Апреля 2025 16:34
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Специальная награда в Люксембурге для чемпиона Европы - ФОТО

Азербайджанский акробат Агасиф Рагимов был удостоен специальной награды на чемпионате Европы, прошедшем в Люксембурге.

По информации, предоставленной İdman.biz Федерацией гимнастики Азербайджана, спортсмену, поднявшемуся на высшую ступень пьедестала почета в смешанном парном разряде вместе с Разией Сеидли, Европейская федерация гимнастики вручила награду Shooting star.

Наши гимнасты завершили континентальное первенство с воесмью медалями. В мужском парном разряде Мурад Рафиев и Даниэль Аббасов завоевали серебро (многоборье, балансовые, темповые упражнения), а мужская команда в составе Сеймура Джафарова, Абдуллы Аль-Мешаихи, Риада Сафарова и Расула Сеидли завоевала серебряную (темповые) и бронзовую (балансовые) медали. Женская сборная в составе Зохры Рашидовой, Назрин Зейниевой, Анахиты Баширли, Дианы Мамедовой, Софии Бабаевой и Фирузы Гасымзаде заняла третье место.

Отметим, что впервые в истории азербайджанской акробатической гимнастики на пьедестале почета на чемпионате Европы оказались женская и мужская сборные.

İdman.biz

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