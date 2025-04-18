В Баку прошло торжественное открытие Кубка мира - ФОТО

На Национальной арене гимнастики в Баку состоялось торжественное открытие Кубка мира по художественной гимнастике.

Как сообщает İdman.biz, с приветственной речью к собравшимся обратилась генсек Федерации гимнастики Азербайджана Фатима Шафизаде. Она отметила, что Кубок мира проводится в стране уже девятый раз и пожелала удачи всем участницам.

Соревнование было официально объявлено открытым, после чего началась художественная часть церемонии.

Отметим, что в соревновании принимают участие гимнастки из 39-ти стран.

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