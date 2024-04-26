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Никита Симонов завоевал серебро чемпионата Европы

Гимнастика
Новости
26 Апреля 2024 22:16
Никита Симонов завоевал серебро чемпионата Европы

Гимнаст сборной Азербайджана Никита Симонов выиграл серебряную награду на чемпионате Европы в Римини.

Как передает İdman.biz, в финале на кольцах он получил оценку 14.900, что позволило ему впервые в карьере завоевать медаль на ЕВРО.

Победу в этом виде одержал Элефтериос Петрониас (Греция), а бронза у Адыля Асила (Турция).

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11:39

В Римини продолжается чемпионат Европы по спортивной гимнастике среди мужчин.

Как сообщает İdman.biz, сегодня состоятся первые финалы в отдельных видах.

В финале на кольцах примет участие гимнаст сборной Азербайджана Никита Симонов. В квалификации он показал восьмой результат.
Отметим, что остальные наши атлеты завершили выступление в Италии.

İdman.biz

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