Чемпионы Европы выступят на Кубке мира

Команда Азербайджана по акробатике примет участие на Кубке мира, который пройдет 10-12 мая в Бургасе.

Как сообщает İdman.biz, в Болгарию отправится сильнейший состав. В него вошли неоднократные чемпионы Европы Разия Сеидли и Агасиф Рагимов, выступающие в зачете смешанных пар, а также мужской дуэт Даниэль Аббасов - Мурад Рафиев, также являющиеся чемпионами континента.

На Кубке мира примет участие еще одна смешанная пара Милана Алиева - Сабир Агаев.

Отметим, что Кубок мира станет первым этапом текущей серии.

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