Азербайджанские гимнастки отправляются на чемпионат Европы - ФОТО

Сборная Азербайжана по художественной гимнастике сегодня отправятся на чемпионат Европы, который начнется 22 мая в Будапеште.

Как сообщает İdman.biz, команда отправится в столицу Венгрии рейсом через Стамбул.

В индивидуальном первенстве выступят Зохра Агамирова, Камилла Сеидзаде и Алина Мамедова. В группу вошли Ляман Алимурадова, Елизавета Лузан, Зейнаб Гумметова, Гюллю Агаларзаде, Камилла Алиева и Дарья Сорокина. В соревновании юниорок заявлены Говхар Ибрагимова, Шамс Агагусейнова, Илаха Бахадырова и Фидан Гурбанлы.

На ЧЕ выступят 302 грации - 203 сеньорки и 99 юниорки из сорока стран. В состав входят и 19 команд по групповым упражнениям.

Чемпионат континента станет последним лицензионным стартом перед Олимпиадой.

İdman.biz