19 групповых команд выступят на ЕВРО

19 команд по групповым упражнениям примут участие на чемпионате Европы по художественной гимнастике, который состоится 22-26 мая в Будапеште.

Как сообщает İdman.biz, азербайджанский коллектив в составе Зейнаб Гумметовой, Гюллю Агаларзаде, Камиллы Алиевой, Елизаветы Лузан и Дарьи Сорокиной будет соперничать со сборными Болгарии, Испании, Финляндии, Франции, Великобритании, Грузии, Германии, Греции, Венгрии, Израиля, Италии, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, Сербии, Турции и Украины.

Отметим, что ЕВРО будет носить лицензионный характер. В соревновании групп будет разыграна одна лицензия в многоборье.

İdman.biz