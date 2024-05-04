Азербайджанская группа с бронзой Кубка Европы, Агамирова дошла до четвертьфинала

В Баку набирает обороты первый Кубок Европы по художественной гимнастике.

Как сообщает İdman.biz, во второй день соревнований разыгрываются первые медали.

В утренней сессии выступали команды по групповым упражнениям. Наш коллектив в составе Ляман Алимурадовой, Зейнаб Гумметовой, Камиллы Алиевой, Дарьи Сорокиной, Гюллю Агаларзаде и Елизаветы Лузан рамках многоборья исполнил композиции с пятью обручами, а также тремя лентами и двумя мячами. Получив за них в сумме 71.550 баллов, команда выиграла бронзовые награды.

Также группа прошла в оба финала.

Золота в многоборье удостоились гимнастки Израиля (73.550), а серебро у итальянок (71.770).

Далее начался финал многоборья - «Сross Battle». 16 лучших гимнасток по итогам квалификации, в числе которых Зохра Агамирова и Камилла Сеидзаде, провели раунды на выбывание.

Агамирова обыграла Кристину Драган (Румыния), лучше исполнив упражнение с обручем. Зохра вышла в четвертьфинал. На этой стадии она уступила Софии Раффаэли (Италия), выступив с мячом.

А Сеидзаде в 1/8 финала по итогам композиции с мячом уступила Стилиане Николовой (Болгария).

Также в борьбу вступят юниорки, которые проведут квалификацию многоборья. Наши гимнастки Фидан Гурбанлы, Говхар Ибрагимова, Илаха Бахадырова и Шамс Агагусейнова, будут оспаривать не только место в финалах отдельных видов, но и бороться за медали в командном первенстве.

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