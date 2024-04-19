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Фарид Гаибов: "Национальная арена гимнастики на протяжении многих лет принимает Кубок мира" - ФОТО

Гимнастика
Новости
19 Апреля 2024 20:08
Фарид Гаибов: "Национальная арена гимнастики на протяжении многих лет принимает Кубок мира" - ФОТО

На Национальной арене гимнастики прошла торжественная церемония открытия Кубка мира по художественной гимнастике.

Как сообщает İdman.biz, с приветственным словом к собравшимся обратился министр молодежи и спорта Фарид Гаибов. Он отметил, что Кубок мира по традиции собрал команды из многих стран.

«Национальная арена гимнастики на протяжении многих лет принимает это соревнование, на которое съезжаются ведущие гимнастки планеты. Мы рады всех приветствовать и желаем удачи всем участникам. Эта арена является колыбелью многих видов гимнастики, а организаторы вновь приложили все силы к тому, чтобы провести Кубок мира на высоком уровне», - подчеркнул Ф.Гаибов.

Также он отметил заботу государства по отношению к спорту и отметил деятельность Мехрибан Алиевой на посту главы национальной федерации.

Затем Ф.Гаибов объявил Кубок мира открытым.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

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