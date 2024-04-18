11 групп выступят на Кубке мира в Баку

Одиннадцать команд по групповым упражнениям выступят на Кубке мира по художественной гимнастике, который состоится 19-21 апреля в Баку.

Как сообщает İdman.biz, конкуренцию сборной Азербайджана, куда входят Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Елизавета Лузан, Камилла Алиева, Дарья Сорокина и Зейнаб Гумметова, составят коллективы Болгарии, Китая, Италии, Японии, Испании, Грузии, Казахстана, Мексики, Турции и Украины.

В первый день соревнований (19 апреля) группы исполнят композиции с пятью булавами, а на следующий день завершат многоборье упражнением с тремя лентами и двумя мячами.

В последний день Кубка мира состоятся финалы в отдельных видах.

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