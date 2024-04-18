18 Апреля 2024
RU

11 групп выступят на Кубке мира в Баку

Гимнастика
Новости
18 Апреля 2024 12:54
11 групп выступят на Кубке мира в Баку

Одиннадцать команд по групповым упражнениям выступят на Кубке мира по художественной гимнастике, который состоится 19-21 апреля в Баку.

Как сообщает İdman.biz, конкуренцию сборной Азербайджана, куда входят Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Елизавета Лузан, Камилла Алиева, Дарья Сорокина и Зейнаб Гумметова, составят коллективы Болгарии, Китая, Италии, Японии, Испании, Грузии, Казахстана, Мексики, Турции и Украины.

В первый день соревнований (19 апреля) группы исполнят композиции с пятью булавами, а на следующий день завершат многоборье упражнением с тремя лентами и двумя мячами.

В последний день Кубка мира состоятся финалы в отдельных видах.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

82 медали с Кубка мира
15:42
Гимнастика

82 медали с Кубка мира

Завтра в Баку стартует Кубок мира по художественной гимнастике
55 гимнасток выступят в личном зачете бакинского Кубка мира
14:12
Гимнастика

55 гимнасток выступят в личном зачете бакинского Кубка мира

В индивидуальном зачете Кубка мира по художественной гимнастике, который пройдет 19-21 апреля в Баку, выступят 55 спортсменок
Чемпионка мира лидирует в общем зачете Кубка мира перед этапом в Баку
11:08
Гимнастика

Чемпионка мира лидирует в общем зачете Кубка мира перед этапом в Баку

В преддверии Кубка мира по художественной гимнастике в Баку Международная Федерация обнародовала текущее положение в общем зачете всей серии
Симонов и Теймурова - в финале Кубка мира
09:21
Гимнастика

Симонов и Теймурова - в финале Кубка мира

Никита Симонов и Назанин Теймурова вышли в финал Кубка мира по спортивной гимнастике в Дохе
"Их противостояние обещает стать одним из самых ярких событий в Баку"
17 Апреля 17:49
Гимнастика

"Их противостояние обещает стать одним из самых ярких событий в Баку"

Международная федерация гимнастики (FIG) оценила расклад сил на Кубке мира по художественной гимнастике, который пройдет 19-21 апреля в Баку
Имена бакинского Кубка мира: от ярких звезд до лидеров континентов - ФОТО
17 Апреля 13:10
Гимнастика

Имена бакинского Кубка мира: от ярких звезд до лидеров континентов - ФОТО

İdman.biz представляет интересные имена бакинского Кубка мира

Самое читаемое

Имена бакинского Кубка мира: от ярких звезд до лидеров континентов - ФОТО
17 Апреля 13:10
Гимнастика

Имена бакинского Кубка мира: от ярких звезд до лидеров континентов - ФОТО

İdman.biz представляет интересные имена бакинского Кубка мира
Андрей Лунев - важный разговор о евромечте, "Карабахе", Гурбане Гурбанове и "Байере" Хаби Алонсо изнутри
16 Апреля 12:51
Азербайджанский футбол

Андрей Лунев - важный разговор о евромечте, "Карабахе", Гурбане Гурбанове и "Байере" Хаби Алонсо изнутри

"В "Карабахе" у меня играл друг, я следил за командой до перехода"
"Девятка" Лиги чемпионов
16 Апреля 09:55
Мировой футбол

"Девятка" Лиги чемпионов

Определен список специалистов, одержавших на посту главного тренера больше всего побед в Лиге чемпионов
Объявлено время игры "Карабах" - "Нефтчи"
16 Апреля 14:36
Азербайджанский футбол

Объявлено время игры "Карабах" - "Нефтчи"

Объявлен график игр двух туров Премьер-лиги Азербайджана