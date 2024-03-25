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У чемпионата Европы будет новая столица

Гимнастика
Новости
25 Марта 2024 19:05
У чемпионата Европы будет новая столица

Исполком Европейской гимнастики (EG) под руководством его президента Фарида Гаибова провел очередное заседание.

Как сообщает İdman.biz, в ходе совещания его участники приняли решение заново объявить тендер на проведение чемпионата Европы-2025 по спортивной гимнастике. Изначально его должен был принять Тель-Авив, но учитывая текущую ситуацию в Израиле, EG находится в поисках новой локации.

В этой связи организация объявляет о приеме заявок, которые должны быть посланы не позднее 23 апреля.

Вместе с тем, принимая во внимание прекрасное проведение континентальных первенств по различным гимнастическим дисциплинам в Израиле на протяжении последних восьми лет, федерация этой страны может подать заявки на организацию ЕВРО последующих лет.

Ниджат Закиев

İdman.biz

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