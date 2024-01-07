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Главный тренер "Араз-Нахчывана" рассказал о трансферных планах

Футзал
Новости
7 Января 2024 10:04
Главный тренер "Араз-Нахчывана" рассказал о трансферных планах

«Мы начнем подготовку 12 января. Будем выполнять легкие упражнения в течение 2-3 дней».

Как сообщает İdman.biz, об этом сказал главный тренер чемпиона Азербайджана по футзалу «Араз-Нахчыван» Виталий Борисов.

В своем заявлении azfutzal.az он рассказал о планах зимних тренировок: «Физическая подготовка начнется 15 января. Параллельно с физическими занятиями уделим время для тактических занятий. Нам предстоит устранить проблемы, которые возникли во время игр, сыгранных перед зимним перерывом».

Борисов уточнил трансферные планы: "Будут изменения и в кадровом составе. Эрик Даннило, Хатаи Багиров и Иса Атаев покинули команду. Пожелаем им успехов в карьере. Мы должны заполнить эти пробелы. Провели переговоры с 3-4 футзалистами и ждем их. Обязательно осуществим трансфер на позицию «Столба». Другими нашими трансферами будут атакующие игроки. Потому что у нас нет проблем с линией защиты. Мы пытаемся завершить трансферы до сборов команды».

İdman.biz

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