Фарид Гаибов: "Верю, что наша сборная успешно выступит на чемпионате мира"

«Приглашаю любителей мини-футбола на Национальную гимнастическую арену».

Как сообщает İdman.biz, об этом журналистам заявил министр молодежи и спорта Фарид Гаибов.

Он прокомментировал чемпионат мира по мини-футболу, который пройдет в Баку. Министр отметил, что наша сборная прославилась, став чемпионом Европы 2022 года:

«Наша сборная также успешно выступила на чемпионате мира в прошлом году и заняла четвертое место. Сейчас чемпионат мира проходит в Баку. Выступать перед родными болельщиками очень ответственно. Верю, что наша сборная выступит успешно. Потому что команда усердно готовится к чемпионату. За это я хотел бы поблагодарить Федерацию мини-футбола Азербайджана. Федерация играет важную и исключительную роль в организации чемпионата».

Отметим, что чемпионат мира пройдет с 21 мая по 1 июня.

Айтадж Сахяд

İdman.biz