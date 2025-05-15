Президент "Габалы": "Этот контракт внесет большой вклад в развитие футбола"

«Контракт рассчитан на один год. Я считаю, что он внесет большой вклад в развитие спорта и футбола в целом».

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Teleqraf, об этом заявил президент Габалы Фариз Наджафов на церемонии подписания контракта с компанией SAB.

Он подчеркнул, что они придают большое значение аспекту социальной ответственности соглашения: «Мы также говорили с нашим уважаемым партнером о вопросах, не связанных с футболом. Социальная ответственность, стоящая за этой поддержкой, имеет для нас большое значение. Важно, чтобы наша молодежь и подростки вели здоровый образ жизни и поощрялись к этому».

Глава клуба подчеркнул, что они намерены добиться определенных успехов с новым спонсором в следующем сезоне: «Я надеюсь, что это соглашение будет выгодным и взаимовыгодным для обеих сторон».

Позднее между сторонами было подписано официальное соглашение. Наджафов подарил представителю компании футболку клуба.

Наджафов заявил, что клуб не будет получать финансовую поддержку от SAB в обмен на рекламу.

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