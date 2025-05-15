15 Мая 2025
RU

Президент "Габалы": "Этот контракт внесет большой вклад в развитие футбола"

Футбол
Новости
15 Мая 2025 16:03
7
Президент "Габалы": "Этот контракт внесет большой вклад в развитие футбола"

«Контракт рассчитан на один год. Я считаю, что он внесет большой вклад в развитие спорта и футбола в целом».

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Teleqraf, об этом заявил президент Габалы Фариз Наджафов на церемонии подписания контракта с компанией SAB.

Он подчеркнул, что они придают большое значение аспекту социальной ответственности соглашения: «Мы также говорили с нашим уважаемым партнером о вопросах, не связанных с футболом. Социальная ответственность, стоящая за этой поддержкой, имеет для нас большое значение. Важно, чтобы наша молодежь и подростки вели здоровый образ жизни и поощрялись к этому».

Глава клуба подчеркнул, что они намерены добиться определенных успехов с новым спонсором в следующем сезоне: «Я надеюсь, что это соглашение будет выгодным и взаимовыгодным для обеих сторон».

Позднее между сторонами было подписано официальное соглашение. Наджафов подарил представителю компании футболку клуба.

Наджафов заявил, что клуб не будет получать финансовую поддержку от SAB в обмен на рекламу.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Орхан Мамедов: "У нас большие ожидания от чемпионата мира"
16:40
Футбол

Орхан Мамедов: "У нас большие ожидания от чемпионата мира"

Он рассказал о подготовке к чемпионату мира по мини-футболу, который пройдет в Баку
Фарид Гаибов: "Верю, что наша сборная успешно выступит на чемпионате мира"
16:34
Футбол

Фарид Гаибов: "Верю, что наша сборная успешно выступит на чемпионате мира"

Он прокомментировал чемпионат мира по мини-футболу, который пройдет в Баку
Сулейман Аллуш: "Нужна была одна победа, но мы не смогли ее одержать" - ИНТЕРВЬЮ
16:30
Азербайджанский футбол

Сулейман Аллуш: "Нужна была одна победа, но мы не смогли ее одержать" - ИНТЕРВЬЮ

Нидерландский футболист "Сабаила" отметил, что на последние две игры команда выйдет с мотивацией
Наказанный тренер: "Даже Гурбан Гурбанов недоволен такими судьями"
16:20
Футбол

Наказанный тренер: "Даже Гурбан Гурбанов недоволен такими судьями"

Он отметил, что намерен подать апелляцию по решению
В Баку организована "Фан-зона" в связи с чемпионатом мира - ФОТО/ВИДЕО
16:08
Футбол

В Баку организована "Фан-зона" в связи с чемпионатом мира - ФОТО/ВИДЕО

В "Фан-зоне" организованы различные аттракционы и развлекательные секции
Эльшад Гулиев: "Наша цель - выйти из группы"
15:35
Футбол

Эльшад Гулиев: "Наша цель - выйти из группы"

Он рассказал о подготовке своей команды к чемпионату мира в Баку.

Самое читаемое

Сын Роналду дебютирует за сборную Португалии U15 в бутсах от отца и Мбаппе
12 Мая 19:33
Мировой футбол

Сын Роналду дебютирует за сборную Португалии U15 в бутсах от отца и Мбаппе

Криштиану Роналду-младший вдохновляется кумирами и готовится к международному турниру в Хорватии

"Реал" заставит Хаби Алонсо меняться. Новая жизнь начинается не только у клуба
14 Мая 16:59
Мировой футбол

"Реал" заставит Хаби Алонсо меняться. Новая жизнь начинается не только у клуба

Приёмов, которые работали в "Байере", в Мадриде будет недостаточно
Закончилась эпоха! Махачева заставили освободить пояс - он переходит в другой вес
14 Мая 09:00
MMA

Закончилась эпоха! Махачева заставили освободить пояс - он переходит в другой вес

Ислам не сумеет стать двойным чемпионом
Кто выиграет скудетто, пробьется ли "Сити" в Лигу чемпионов, бомбардирская гонка Мбаппе и Левандовски. Последние интриги сезона в топ-5 лиг
14 Мая 11:44
Мировой футбол

Кто выиграет скудетто, пробьется ли "Сити" в Лигу чемпионов, бомбардирская гонка Мбаппе и Левандовски. Последние интриги сезона в топ-5 лиг

Италии и Испании еще нет чемпиона