Бывший вратарь "Карабаха" близок к переходу в "Газиантеп"

Вратарь греческого ПАОК Лука Гугешашвили может продолжить карьеру в Турции.

Как сообщает İdman.Biz, в услугах 27-летнего голкипера заинтересован выступающий в турецкой Суперлиге "Газиантеп".

Турецкий клуб ведет переговоры с ПАОК об аренде Гугешашвили. Отмечается, что стороны планируют включить в соглашение необязательную опцию выкупа за 1,2 миллиона евро.

В минувшем сезоне грузинский голкипер провел за ПАОК один официальный матч. Вторую половину сезона он выступал на правах аренды за греческий "Атромитос".

Контракт Гугешашвили с ПАОК действует до лета 2028 года.

Напомним, что с 2022 по 2024 год Лука Гугешашвили выступал за азербайджанский "Карабах".