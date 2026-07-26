Бывший вратарь "Карабаха" близок к переходу в "Газиантеп"

Вратарь греческого ПАОК Лука Гугешашвили может продолжить карьеру в Турции.
Как сообщает İdman.Biz, в услугах 27-летнего голкипера заинтересован выступающий в турецкой Суперлиге "Газиантеп".
Турецкий клуб ведет переговоры с ПАОК об аренде Гугешашвили. Отмечается, что стороны планируют включить в соглашение необязательную опцию выкупа за 1,2 миллиона евро.
В минувшем сезоне грузинский голкипер провел за ПАОК один официальный матч. Вторую половину сезона он выступал на правах аренды за греческий "Атромитос".
Контракт Гугешашвили с ПАОК действует до лета 2028 года.
Напомним, что с 2022 по 2024 год Лука Гугешашвили выступал за азербайджанский "Карабах".