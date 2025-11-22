Талех Насибов: "Подобные турниры способствуют развитию мини-футбола в Азербайджане"

"Подобные турниры способствуют развитию мини-футбола в Азербайджане".

Как сообщает İdman.Biz, об этом заявил исполнительный вице-президент Федерации мини-футбола Азербайджана Талех Насибов в интервью журналистам после церемонии открытия IV мини-футбольного турнира среди государственных учреждений, посвященного памяти Гейдара Алиева.

Он отметил, что такие соревнования формируют командный дух среди игроков: "Кроме того, в нашей стране проводятся и другие турниры, что создает здоровую конкуренцию между командами. С каждым годом количество таких турниров увеличивается. Федерация всегда поддерживает подобные инициативы".

İdman.Biz