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Сборная Азербайджана обыграла Финляндию и проиграла Польше - ФОТО

Фехтование
Новости
3 Марта 2024 13:10
Сборная Азербайджана обыграла Финляндию и проиграла Польше - ФОТО

В итальянском Неаполе завершился юношеский чемпионат Европы по фехтованию.

İdman.biz сообщает, что на юношеском турнире наивысшего результата добился саблист Мурад Алекперов.

Он завершил чемпионат на 11-м месте. Молодёжная сборная по сабле в составе Мурада Акперова, Салеха Мамедова, Айхана Хасиева и Магсуда Гусейнли уступила команде Турции в командном зачёте со счётом 35:45.

Сборная Азербайджана по шпаге в составе Айнур Гулиевой, Хадиджи Гасанлы, Азерин Идришаде и Назрин Мехтиевой выиграла первый матч у Финляндии со счетом 45:35. В следующем туре наша команда проиграла сборной Польши со счетом 30:45.

Наша команда по сабле в составе Зарифы Гусейновой, Фидан Гулиевой, Фарах Аббасовой и Зулейхи Султанлы в первом же матче проиграла сборной Франции со счетом 32:45 и остановила борьбу.

İdman.biz

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