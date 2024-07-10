10 Июля 2024
RU

ПРОГНОЗ дня от Аслана Керимова

Евро-2024
Прогнозы
10 Июля 2024 19:10
147
ПРОГНОЗ дня от Аслана Керимова

«Мы увидели, что первая полуфинальная игра была напряженной. Шансы остальных возросли еще больше, потому что мои фавориты соревновались друг с другом до финала.

Об этом İdman.biz заявил бывший футболист сборной Азербайджана Аслан Керимов.

Он прокомментировал предстоящий сегодня матч Англия-Нидерланды в рамках полуфинала чемпионата Европы, проходящего в Германии. По мнению опытного эксперта, фаворитом матча является Англия:

«Думаю, у Англии чуть больше шансов выйти в финал. Причина, по которой я так думаю, заключается в том, что они играют в обороне, пусть это и не эффектно выглядит, и используют свои шансы, сохраняя большую силу в защитной линии. Они зашли так далеко, используя этот стиль во время чемпионата. Мы увидели, что у Нидерландов были пробелы во время игры с Турцией. Они очень хорошая команда. Но Турция создавала опасные эпизоды, когда с несколько большей силой устремлялась вперед. Эта игра может дойти до овертайма и пенальти».

Керимов заявил, что много голов в матче ждать не стоит:

«Я не думаю, что мы увидим взаимные атаки, как это было в игре Испания-Франция. Открытого футбола не будет. Хотя Нидерланды этого хотят, Англия такого не допустит. Очень сложно спрогнозировать точный счет в этом матче. Но я не думаю, что победитель пары станет чемпионом. Испанцы сильнее. Благодаря той игре, которую они показали, они очень близки к тому, чтобы стать чемпионами Европы».

Отметим, что матч между Нидерландами и Англией начнется сегодня в 23:00. Победитель пары в финале встретится с Испанией.

Эмин Ага

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Нидерланды - Англия: ИСТОРИЯ ПРОТИВОСТОЯНИЙ
17:56
Евро-2024

Нидерланды - Англия: ИСТОРИЯ ПРОТИВОСТОЯНИЙ

8:1 и 12:2 в 1907 году, 9:1 - через два года - с таких побед англичан в товарищеских матчах началось соперничество этих команд
"Никто не сможет противостоять испанцам"
16:05
Евро-2024

"Никто не сможет противостоять испанцам"

"Я думал, что фактор удачи будет на их стороне"
"Что вы ждёте от участника договорняка?" Полуфинал Англии отдали скандальному арбитру
14:50
Евро-2024

"Что вы ждёте от участника договорняка?" Полуфинал Англии отдали скандальному арбитру

Цвайер приостановил карьеру после слов Беллингема. А теперь будет работать на судьбоносной для футболиста игре ЧЕ-2024
Нидерланды или Англия?
13:44
Евро-2024

Нидерланды или Англия?

Продолжается Евро-2024, проходящий в Германии
Ламин Ямал стал самым молодым бомбардиром чемпионатов Европы - ТОП-10
09:08
Евро-2024

Ламин Ямал стал самым молодым бомбардиром чемпионатов Европы - ТОП-10

Испанский игрок забил Франции в возрасте 16 лет и 362 дней
ЕВРО-2024: ВСЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
09:06
Евро-2024

ЕВРО-2024: ВСЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

На турнире, организованном в Германии, состоялась первая полуфинальная игра

Самое читаемое

Сборная Азербайджана разгромила Армению - ФОТО
9 Июля 16:55
Баскетбол

Сборная Азербайджана разгромила Армению - ФОТО

Сегодня стартовали игры дивизиона С женского чемпионата Европы U-16 по баскетболу
Наша сборная в последний день завоевала 4 медали
7 Июля 21:47
Борьба

Наша сборная в последний день завоевала 4 медали

Завершился юношеский чемпионат Европы по борьбе U20, проходивший в сербском Нови-Саде
Дебют Бердыева ознаменовался 13 голами
7 Июля 21:22
Азербайджанский футбол

Дебют Бердыева ознаменовался 13 голами

«Туран Товуз», проводящий сборы в Габале, проверил свои силы в первом контрольном матче
Сборная Испании стала первым финалистом Евро-2024 - ВИДЕО
00:56
Евро-2024

Сборная Испании стала первым финалистом Евро-2024 - ВИДЕО

Первый финалист определился в Мюнхене