ПРОГНОЗ дня от Аслана Керимова

«Мы увидели, что первая полуфинальная игра была напряженной. Шансы остальных возросли еще больше, потому что мои фавориты соревновались друг с другом до финала.

Об этом İdman.biz заявил бывший футболист сборной Азербайджана Аслан Керимов.

Он прокомментировал предстоящий сегодня матч Англия-Нидерланды в рамках полуфинала чемпионата Европы, проходящего в Германии. По мнению опытного эксперта, фаворитом матча является Англия:

«Думаю, у Англии чуть больше шансов выйти в финал. Причина, по которой я так думаю, заключается в том, что они играют в обороне, пусть это и не эффектно выглядит, и используют свои шансы, сохраняя большую силу в защитной линии. Они зашли так далеко, используя этот стиль во время чемпионата. Мы увидели, что у Нидерландов были пробелы во время игры с Турцией. Они очень хорошая команда. Но Турция создавала опасные эпизоды, когда с несколько большей силой устремлялась вперед. Эта игра может дойти до овертайма и пенальти».

Керимов заявил, что много голов в матче ждать не стоит:

«Я не думаю, что мы увидим взаимные атаки, как это было в игре Испания-Франция. Открытого футбола не будет. Хотя Нидерланды этого хотят, Англия такого не допустит. Очень сложно спрогнозировать точный счет в этом матче. Но я не думаю, что победитель пары станет чемпионом. Испанцы сильнее. Благодаря той игре, которую они показали, они очень близки к тому, чтобы стать чемпионами Европы».

Отметим, что матч между Нидерландами и Англией начнется сегодня в 23:00. Победитель пары в финале встретится с Испанией.

Эмин Ага

İdman.biz