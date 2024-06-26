Борьба Турции за 1/8 финала

Сегодня завершится групповой этап ЕВРО-2024.
İdman.biz сообщает, что последние участники 1/8 финала станут известны после матчей группы F.
Братская сборная Турции встретится с Чехией. Португалия, занявшая первое место в группе, сыграет против Грузии.
Отметим, что матчи стадии 1/8 финала пройдут с 29 июня по 2 июля.
ЕВРО-2024
Групповой этап, III тур
26 июня, группа F
23:00. Грузия - Португалия
Судья: Сандро Шарер (Швейцария).
Гельзенкирхен. «Ауфшальке Арена»
23:00. Чехия - Турция
Судья: Иштван Ковач (Румыния).
Гамбург. «Фолькспаркштадион»
İdman.biz