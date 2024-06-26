Борьба Турции за 1/8 финала

Сегодня завершится групповой этап ЕВРО-2024.

İdman.biz сообщает, что последние участники 1/8 финала станут известны после матчей группы F.

Братская сборная Турции встретится с Чехией. Португалия, занявшая первое место в группе, сыграет против Грузии.

Отметим, что матчи стадии 1/8 финала пройдут с 29 июня по 2 июля.

ЕВРО-2024

Групповой этап, III тур

26 июня, группа F

23:00. Грузия - Португалия

Судья: Сандро Шарер (Швейцария).

Гельзенкирхен. «Ауфшальке Арена»

23:00. Чехия - Турция

Судья: Иштван Ковач (Румыния).

Гамбург. «Фолькспаркштадион»

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