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Борьба Турции за 1/8 финала

Евро-2024
Новости
26 Июня 2024 09:49
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Борьба Турции за 1/8 финала

Сегодня завершится групповой этап ЕВРО-2024.

İdman.biz сообщает, что последние участники 1/8 финала станут известны после матчей группы F.

Братская сборная Турции встретится с Чехией. Португалия, занявшая первое место в группе, сыграет против Грузии.

Отметим, что матчи стадии 1/8 финала пройдут с 29 июня по 2 июля.

ЕВРО-2024
Групповой этап, III тур
26 июня, группа F

23:00. Грузия - Португалия
Судья: Сандро Шарер (Швейцария).
Гельзенкирхен. «Ауфшальке Арена»

23:00. Чехия - Турция
Судья: Иштван Ковач (Румыния).
Гамбург. «Фолькспаркштадион»

İdman.biz

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