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ЕВРО-2024: ИТОГИ 10 дней и МАТЧИ дня

Евро-2024
Новости
24 Июня 2024 08:53
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ЕВРО-2024: ИТОГИ 10 дней и МАТЧИ дня

Завершился 10-й день Евро-2024.

İdman.biz сообщает, что стартовал 3-й тур группового этапа турнира, организованного в Германии.

Швейцария и Германия вышли в 1/8 финала.

Сегодня пройдут игры группы B.

Календарь ЕВРО-2024

Групповой этап
14 июня
Группа А: 23:00. Германия – Шотландия – 5:1 (Мюнхен)

15 июня
Группа А: 17:00. Венгрия – Швейцария – 1:3 (Кёльн)
Группа Б: 20:00. Испания – Хорватия – 3:0 (Берлин)
Группа Б: 23:00. Италия – Албания – 2:1 (Дортмунд)

16 июня
Группа D: 17:00. Польша – Нидерланды – 1:2 (Гамбург)
Группа С: 20:00. Словения – Дания – 1:1 (Штутгарт)
Группа С: 23:00. Сербия - Англия - 0:1 (Гельзенкирхен)

17 июня
Группа Е: 17:00. Румыния – Украина – 3:0 (Мюнхен)
Группа Е: 20:00. Бельгия – Словакия – 0:1 (Франкфурт)
Группа D: 23:00. Австрия – Франция – 0:1 (Дюссельдорф)

18 июня
Группа F: 20:00. Турция – Грузия – 3:1 (Дортмунд)
Группа F: 23:00. Португалия – Чехия – 2:1 (Лейпциг)

19 июня
Группа Б: 17:00. Хорватия – Албания – 2:2 (Гамбург)
Группа А: 20:00. Германия – Венгрия – 2:0 (Штутгарт)
Группа А: 23:00. Шотландия – Швейцария – 1:1 (Кёльн)

20 июня
Группа С: 17:00. Словения – Сербия – 1:1 (Мюнхен)
Группа С: 20:00. Дания – Англия – 1:1 (Франкфурт)
Группа Б: 23:00. Испания – Италия – 1:0 (Гельзенкирхен)

21 июня
Группа Е: 17:00. Словакия – Украина – 1:2 (Дюссельдорф)
Группа D: 20:00. Польша – Австрия – 1:3 (Берлин)
Группа D: 23:00. Нидерланды – Франция – 0:0 (Лейпциг)

22 июня
Группа F: 17:00. Грузия – Чехия – 1:1 (Штутгарт)
Группа F: 20:00. Турция – Португалия – 0:3 (Дортмунд)
Группа Е: 23:00. Бельгия – Румыния – 2:0 (Кёльн)

23 июня
Группа А: 23:00. Швейцария – Германия – 1:1 (Франкфурт)
Группа А: 23:00. Шотландия – Венгрия – 0:1 (Штутгарт)

24 июня
Группа Б: 23:00. Албания – Испания (Дюссельдорф)
Группа Б: 23:00. Хорватия - Италия (Лейпциг)

25 июня
Группа D: 20:00. Нидерланды - Австрия (Берлин)
Группа D: 20:00. Франция – Польша (Дортмунд)
Группа С: 23:00. Англия – Словения (Кёльн)
Группа С: 23:00. Дания – Сербия (Мюнхен)

26 июня
Группа Е: 20:00. Словакия – Румыния (Франкфурт)
Группа Е: 20:00. Украина – Бельгия (Штутгарт)
Группа F: 23:00. Грузия – Португалия (Гельзенкирхен)
Группа F: 23:00. Чехия – Турция (Гамбург)

Плей-офф
29 июня
1/8 финала
Матч 38. 20:00. 2-е место в группе А - 2-е место в группе Б (Берлин)
Матч 37. 23:00. 1-е место в группе А - 2-е место в Кубке С (Дортмунд)

30 июня
Матч 40. 20:00. 1-е место в группе C - 3-е место в группе D/E/F (Гельзенкирхен)
Матч 39. 23:00. 1-е место в группе B - 3-е место в группе A/D/E/F (Кёльн)

1 июля
Матч 42. 20:00. 2-е место в группе D - 2-е место в группе E (Дюссельдорф)
Матч 41. 23:00. 1-е место в группе F - 3-е место в группе A/B/C (Франкфурт)

2 июля
Матч 43. 20:00. 1-е место в группе E - 3-е место в группе A/B/C/D (Мюнхен)
Матч 44. 23:00. 1-е место в группе D - 2-е место в группе F (Лейпциг)

1/4 финала
5 июля
Матч 45. 20:00. Победитель матча 39 - Победитель матча 37 (Штутгарт)
Матч 46. 23:00. Победитель матча 41 - Победитель матча 42 (Гамбург)

6 июля
Матч 48. 20:00. Победитель 40-го матча – Победитель 38-го матча (Дюссельдорф)
Матч 47. 23:00. Победитель матча 43 - Победитель матча 44 (Берлин)

1/2 финала
9 июля
Матч 49. 23:00. Победитель матча 45 - Победитель матча 46 (Мюнхен)

10 июля
Матч 50. 23:00. Победитель матча 47 - Победитель матча 48 (Дортмунд)

Финал
14 июля
Матч 51. 23:00. Победитель 49-50-го матча (Берлин)

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