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Главный тренер нашей сборной: "Португалия - фаворит в игре с Турцией"

Евро-2024
Прогнозы
22 Июня 2024 14:43
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Главный тренер нашей сборной: "Португалия - фаворит в игре с Турцией"

"Поскольку первые игры выиграли и Турция и Португалия, этот матч будет очень интересным".

Об этом İdman.biz заявил главный тренер сборной Азербайджана U-18 Эльхан Абдуллаев.

Он прокомментировал три игры, которые пройдут сегодня на ЕВРО-2024. По словам Абдуллаева, матч между Турцией и Португалией в группе F важен для обеих команд:

"У обеих команд по 3 очка. В группе по разнице мячей Турция на первом месте, а Португалия на втором. Результат сегодняшнего матча может решить всё. Конечно, я считаю Португалию сильнее. Это звездная команда, состоящая из сильных игроков. Хотя Турция и выиграла матч с Грузией в первом туре, в ее защите есть большие проблемы. Грузины не реализовали минимум 4-5 голевых эпизодов. Другими словами, фаворитом поединка является Португалия, которая будет полностью доминировать в игре. Даже если Турция проиграет этот матч, шансы у нее останутся. Они могут обыграть Чехию в последнем туре".

Абдуллаев отметил, он верит, что в матче Грузии и Чехии, который пройдет в этой же группе, победит вторая команда:

"Хотя у грузин были хорошие шансы в первом матче, они не смогли забить голы. Сегодня последний шанс для обеих команд. Потому что, если кто-то не выиграет, последний тур будет для него трудным. Я думаю, им придется пойти на риск сегодня, если они хотят выйти из группы. Это будет очень интересный матч. Чешская защита очень сильная, грузинам будет сложно забить. Думаю, чехи эту игру не проиграют, в худшем случае сыграют вничью".

Он также прокомментировал матч между Бельгией и Румынией, который пройдет в группе Е:

"Румыны победили Украину в первой игре. Но, несмотря на это, Бельгия значительно превосходит своего соперника. Думаю, они хорошо проанализировали этого соперника после поражения от Словакии. По этой причине, я думаю, они легко победят румын".

Отметим, что матчи начнутся сегодня в 17:00.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz

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