Эльхан Абдуллаев: "Я ожидал такого результата от немцев"

«Этот результат был для меня ожидаемым».

Об этом İdman.biz заявил бывший главный тренер «Нефтчи» Эльхан Абдуллаев.

Он прокомментировал игру Германии и Шотландии в матче открытия чемпионата Европы. По словам главного тренера нашей сборной U-18, у Бундестим очень сильная команда:

«Игра против шотландцев также показала, что Германия намного лучше своего соперника. Правда, в конце первого тайма соперник получил красную карточку. Но в первые 20 минут матча они уже выигрывали со счетом 2:0. Одним словом, Германия провела очень сильную игру. На мой взгляд, если они смогут продолжить чемпионат в таком же духе, их можно считать фаворитом. Их шансы на победу на чемпионате высоки. Но чемпионат только начался. Все будет зависеть от хода мундиаля».

Он также раскрыл, какую команду будет поддерживать на ЕВРО-2024:

«Я болею за сборную Испании. Конечно, эта команда считается фаворитом. Но помимо Испании сильными считаются также Франция и Англия».

Отметим, что матч между Германией и Шотландией завершился со счетом 5:1.

Банучичек Гусейнли

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