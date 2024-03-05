Сезон стартовал в Гобустане - ФОТО

Состоялась гонка открытия шоссейного велосипедного сезона.

Как сообщает Idman.biz, всего в турнире, организованном Министерством молодежи и спорта и Федерацией велосипедного спорта Азербайджана, который прошел в Гобустанском заповеднике, приняли участие 97 спортсменов.

В групповой эстафете мужчины и юноши преодолели 15 км, юноши до 15 и 17 лет, женщины – 10 км, юноши до 15 лет – 30 км, юноши до 17 лет – 36 км.

Максим Поликарпов стал первым среди мужчин и юношей в возрастной категории Элита/U23 в индивидуальной эстафете, Рашад Алиев победил в соревнованиях юношей до 17 лет, Роял Асланов выиграл в борьбе среди участников до 15-ти лет, а среди женщин первого места удостоилась Милана Халилова.

Рашад Алиев и Умид Исмайлов заняли первое место в категории групповой гонки среди юношей до 17 лет.

Победителям были вручены медали, дипломы и ценные подарки.

İdman.biz